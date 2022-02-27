الزمالك يحيل مدربه للتحقيق ويوقف مستحقات اللاعبين

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة من الوداد المغربي 1 - 3 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم السبت، إن قراره بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.
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وأضاف: إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.
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