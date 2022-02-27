.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الزمالك يحيل مدربه للتحقيق ويوقف مستحقات اللاعبين

  • الخط
مرتضى منصور
الزمالك في ورطة في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يحيل مدربه للتحقيق ويوقف مستحقات اللاعبين

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة من الوداد المغربي 1 - 3 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم السبت، إن قراره بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وأضاف: إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد