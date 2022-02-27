الفتح يكتسح الاتفاق برباعية

فاز الفتح على الاتفاق برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الفتح كريستيان كويفا (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و33 وسفيان بن دبكة في الدقيقة 37 ومراد باتنا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

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ورفع الفتح رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.