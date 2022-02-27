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الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا وحظر العلم والنشيد

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فيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم

الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا وحظر العلم والنشيد

زيورخ - رويترز

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الأحد إنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" وبدون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويحتفظ "فيفا" بحقه في اتخاذ "عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات".

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