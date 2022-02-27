الوداد يُسقط الزمالك بثلاثية في دوري الأبطال

فاز فريق الوداد المغربي على ضيفه الزمالك المصري 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز بيترو أتلتيكو الأنغولي على مواطنه ساغرادا اسبيرانسا 1 - صفر.

وسجل أهداف الوداد زهير المترجي وأمين فرحان ويحيى جبران في الدقائق 27 و37 و88، فيما سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثالثة.

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ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، عزز بيترو أتلتيكو الأنجولي صدارته للمجموعة بفوزه على مضيفه ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي 1 - صفر.

ويدين بيترو أتلتيكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه تياجو أزولاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كارانغا لاعب ساجرادا في الدقيقة 66.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساجرادا عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.