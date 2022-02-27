إنجلترا تعلن عدم خوض أي مباراة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن منتخب إنجلترا لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.
وقال الاتحاد الإنجليزي إنه اتخذ هذا القرار حيث "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء الهجوم على أوكرانيا.
واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا.
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