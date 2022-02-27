انسحاب روسيا من كأس العالم للبياتلون

أعلن الاتحاد الروسي للبياتلون يوم السبت الانسحاب من كأس العالم المقبلة، وذلك بعد يومين فقط من العملية العسكرية الواسعة للجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد الاتحاد الدولي للبياتلون في وقت سابق يوم السبت، في بيان، أن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا، سيشاركون في كأس العالم بشكل محايد ، تماشيا مع مقترح الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة، مما أثار غضب الروس.

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وأوضح الاتحاد الروسي للبياتلون أنه يعتبر هذه الخطوة "غير قانونية وغير معقولة وغير مقبولة قطعا".

وأضاف البيان: بهدف عدم تعريض الرياضيين الروس لخطر الإذلال ولضمان سلامتهم ، قررت روسيا من تلقاء نفسها عدم المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.