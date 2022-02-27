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بعد ماراثون ركلات الترجيح.. ليفربول بطلًا لكأس الرابطة

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ليفربول
فرحة لاعبي ليفربول بعد الفوز

بعد ماراثون ركلات الترجيح.. ليفربول بطلًا لكأس الرابطة

ليفربول - د ب أ

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توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه على تشيلسي 11 / 10 بركلات الترجيح يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وخيم التعادل السلبي على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة رغم الفرص العديدة التي سنحت للفريقين وكان منها أكثر من هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ومع انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ماراثون ركلات الترجيح ، سجل لليفربول كل من جيمس ميلنر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ودييغو جوتا وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وهارفي إليوت وإبراهيما كوناتي وحارس المرمى كاومهين كيلر ، وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو وروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز ورييس جيمس وجورجينهو وأنطونيو روديغير ونغولو كانتي وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا وتريفو تشالوباه ، وأهدر حارس المرمى كيبا اريزابالاغا (الركلة الحادية عشرة التي أطاح بها عاليا) .

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