تشيلسي يستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدان نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا المجاورة يوم الأحد، قائلا إن الوضع هناك "مرعب ومروع".

وجاء بيان تشيلسي بعد أن أعلن مالكه الروسي رومان أبراموفيتش يوم السبت أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات في بريطانيا لفرض عقوبات عليه بسبب غزو بلاده أراضي جارتها.

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وفي بيانه يوم السبت لم يتطرق أبراموفيتش إلى تطورات الموقف في أوكرانيا أو إلى موضوع العقوبات.

وقال تشيلسي: الوضع في أوكرانيا مرعب ومروع. نادي تشيلسي يفكر حاليا في جميع الناس في أوكرانيا. الكل في النادي يصلي من أجل السلام.

وحقق تشيلسي نجاحات غير مسبوقة بعد أن تحولت ملكيته إلى أبراموفيتش في 2003، وفاز خلال هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز خمس مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.