حمدالله الاتحاد يتفوق على أرقامه بقميص النصر

ساهم المغربي عبدالرزاق حمدالله في 9 أهداف لاتحاد جدة خلال أول 6 مباريات معه بالدوري، وهو ما يزيد عن ضعف ما ساهم به للنصر خلال عدد المباريات ذاته بعدما انتقل لأصفر الرياض موسم 2018-2019.

وسجل حمدالله "هاتريك" قاد بهما فريقه للانتصار على جاره الأهلي خلال ديربي جدة الأول له، ليعزز صدارته لجدول الدوري السعودي برصيد 51 نقطة.

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وظهر حمدالله بالقميص الأصفر والأسود 537 دقيقة في الدوري بـ 6 مباريات، ساهم خلالها بـ9 أهداف، إذ سجل 8 وصنع هدفًا وحيدًا.

وقص المغربي شريط أهدافه مع فريقه الجديد في شباك الرائد، ثم هز شباك أبها مرتين، ووضع بصمته بهدف وتمريرة حاسمة أمام فريقه القديم النصر، ثم سجل في التعاون وسجل حضوره في الديربي أمام الأهلي بثلاثية.

أما مع النصر فشارك خلال 476 دفيقة في أول 6 مباريات له في الدوري ساهم بـ4 أهداف، صنع هدفين لأحمد موسى في شباك القادسية في ظهوره الأول ثم هز شباك التعاون والباطن.

ومنح "هاتريك" الأهلي اللاعب رقمًا مميزًا في دوري المحترفين، إذ أصبح ثاني لاعب مغربي يسجل في ديربي جدة بعد هشام أبو شروان 2008.

وبشكل عام ساهم حمدالله في 8 أهداف أمام الأهلي خلال 7 مباريات بالدوري مع أصفري جدة والرياض، انقسمت بين 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين.