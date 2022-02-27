فريق لايبزغ يستقل سيارات أجرة للذهاب لمواجهة بوخوم

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اضطروا للتوجه لمباراة بوخوم في سيارات أجرة بعدما تعرضت حافلة الفريق لحادث.

وتضررت حافلة لايبزغ، عندما اصطدمت بحاجز أثناء مغادرتها مقر الفريق في حي كايسيرو بمدينة كامن قبل المباراة التي تقام خارج ملعبه.

مادة اعلانية

ولا توجد أي إصابات ولكن اللاعبين والعاملين اضطروا للبحث عن سيارات أجرة للقيام برحلة لمسافة 45 كيلومترا لبوخوم، مما أدى إلى وصولهم متأخرين إلى الملعب.