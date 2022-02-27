.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فريق لايبزغ يستقل سيارات أجرة للذهاب لمواجهة بوخوم

  • الخط
لايبزغ
لقطة من مباراة لايبزغ أمام مانشستر سيتي

فريق لايبزغ يستقل سيارات أجرة للذهاب لمواجهة بوخوم

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اضطروا للتوجه لمباراة بوخوم في سيارات أجرة بعدما تعرضت حافلة الفريق لحادث.

وتضررت حافلة لايبزغ، عندما اصطدمت بحاجز أثناء مغادرتها مقر الفريق في حي كايسيرو بمدينة كامن قبل المباراة التي تقام خارج ملعبه.

ولا توجد أي إصابات ولكن اللاعبين والعاملين اضطروا للبحث عن سيارات أجرة للقيام برحلة لمسافة 45 كيلومترا لبوخوم، مما أدى إلى وصولهم متأخرين إلى الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف منع الغرب بوتين من استخدام 630 مليار دولار في تمويل الحرب؟ كيف منع الغرب بوتين من استخدام 630 مليار دولار في تمويل الحرب؟
اكتشف المزيد