كأس العالم لـ "الشيش": انسحاب أوكرانيا أمام روسيا

أعلن منتخب رجال أوكرانيا لسلاح الشيش يوم الأحد انسحابه أمام نظيره الروسي في ثمن نهائي منافسات الفرق ضمن كأس العالم المقامة حاليا في مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي وذلك على خلفية الهجوم الروسي على بلاده.

وكانت قرعة منافسات الفرق أوقعت روسيا في مواجهة أوكرانيا، وحضر أفراد الأخير إلى الصالة المغطاة قبل أن يعلنوا انسحابهم من اللقاء ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا روسيا والحرب على أوكرانيا وأنقذوا أوكرانيا وأنقذوا أوروبا".

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وكان الروسي أنتون بروداشيف فاز بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي رجال، بعد أن تغلب في النهائي على مواطنه فلاديسلاف ميلينيكوف 15-6.