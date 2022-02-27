مشكلة وتحد على ريال مدريد حلهما من أجل مبابي

تواجه إدارة ريال مدريد مشكلة عليها التعامل معها من أجل التوقيع مع الفرنسي مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة، كما أن هناك تحديا آخر ينتظر اللاعب في باريس ربما يجعله يبقى في نادي العاصمة الفرنسية.

وعادل مبابي رقم إبراهيموفيتش ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا لباريس سان جيرمان بعد تسجيله لثنائية في شباك سانت إيتيان خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت وانتهت لصالح باريس 3-1.

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ويبتعد مبابي بفارق 44 هدفًا عن الأوروغوياني إدينسون كافاني الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 200 هدفًا، لذلك إذا أراد أن يصبح أكثر من سجل للفريق في التاريخ عليه أن يبقى لموسم آخر معه، ما يعني تجديد تعاقده الذي ينتهي يونيو المقبل.

وقال مبابي عقب الفوز على سانت إيتيان: سأتخطى إبراهيموفيتش، ومن الممكن كسر رقم كافاني، لنرى كيف ستسير الأمور، لا يمكنك تجاهل فخر أن تكون الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

وعن تحية جماهير الفريق له علّق اللاعب: من المبهج دائمًا تلقي الثناء من جمهورك، نحن نلعب من أجل هذا، أعلم أن البطولات والإحصائيات مهمة لكن أن تبقى محفورًا في ذاكرة جمهورك هو تاريخ بحد ذاته.

وتواجه إدارة ريال مدريد عقبة أخرى إذا ما أرادت ضم الدولي الفرنسي، وهي مشكلة حقوق صوره، إذ عادة ما تتملك إدارة "الميرينغي" 50% من حقوق صور لاعبيها.

ويحصل مبابي الذي رفض عرضين للتجديد مع فريقه الحالي على 21 مليون يورو في الموسم الواحد، وإذا قرر ريال مدريد منحه 25 مليونًا ربما قد يستغني عن نسبة كبيرة من حقوق صوره.

ويمتلك مبابي عقودًا مع شركات "نايكي" و "فيفا" بالإضافة إلى شركة تصنع طعامًا عضويًا للأطفال، و علامتين تجاريتين للساعات ومستحضرات التجميل لاستخدام صوره.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن والدة اللاعب طلبت الحصول على نسبة من مبيعات قمصانه مع ريال مدريد إذا انتقل للنادي.

الجدير بالذكر أن قمصان محمد صلاح وليفاندوفسكي ورونالدو وميسي حققت مبيعات أكبر من مبابي في عام 2021.