"غير مقبول إطلاقًا".. بولندا تعترض على قرار "فيفا" بشأن روسيا

اعتبر الاتحاد البولندي لكرة القدم الأحد أن مشروع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السماح لروسيا بلعب مبارياتها الدولية البيتية على أرض محايدة "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدة أنها لن تواجه الروس في تصفيات كأس العالم.

وكتب رئيس الاتحاد البولندي للعبة تشيزاري كوليشا على "تويتر": هذا القرار غير مقبول تمامًا. لسنا مهتمين بالمشاركة في مباراة مثل هذه. لن يلعب المنتخب الوطني البولندي ضد روسيا، بغض النظر عن اسم المنتخب" في رده على قرار فيفا إجبار روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم"، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، وحظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية بسبب غزوها أوكرانيا.

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ومن المقرر أن تلعب بولندا مع روسيا في موسكو في 24 مارس المقبل في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر، على أن يلتقي الفائز مع السويد أو تشيكيا اللتين تلعبان في اليوم ذاته.