الألماني فاركي يرحل عن كراسنودار الروسي دون قيادة الفريق في أي مباراة

رحل المدرب الألماني دانييل فاركي، المدير الفني السابق لفريق نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تدريب كراسنودار الروسي دون أن يقود الفريق في أي مباراة.

كان النادي الروسي قد عين فاركي في 13 يناير الماضي بعقد يستمر حتى صيف عام 2024، وذلك بعد شهرين فقط من إقالته من تدريب نورويتش سيتي.

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وكان من المفترض أن يسجل فاركي ظهوره الأول كمدير فني لكراسنودار مطلع هذا الأسبوع في أول مباراة للفريق في الدوري بعد الإجازة الشتوية، وذلك في مواجهة لوكوموتيف موسكو.

لكن المباراة تأجلت بسبب وقف العمليات في مطار كراسنودار، في ظل أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب البيلاروسي فيكتور جونتشارينكو، كان قد رحل عن تدريب كراسنودار في بداية يناير الماضي.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :كراسنودار ودانييل فاركي فسخا العقد بالاتفاق المشترك.

وأضاف :سيرحل المدرب الألماني عن النادي مع مساعديه إدموند ريمر وكريس دوموجالا وكريستوفر جون.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المدرب الألماني الآخر ماركوس جيسدول، استقالته من تدريب لوكوموتيف موسكو الروسي.