تواصل التحقيق في واقعة اعتداء نجم التنس زفيريف على صديقته

واصلت رابطة لاعبي التنس المحترفين، التحقيق في مزاعم الاعتداء الجسدي من جانب نجم التنس الألماني أليكساندر زفيريف على صديقته السابقة.
وقال أندريا جاودينزي، رئيس الرابطة في تصريحات لموقع "سبوكس"، يوم الأربعاء: "التحقيق لا يزال جاريا".
وكشفت الرابطة عن فتح التحقيق منذ خمسة أشهر، وذلك عقب تقدم أولغا شاريبوفا، صديقة زفيريف السابقة، بشكوى تفيد بأن نجم التنس الألماني كان يسيء معاملتها جسديا، وذلك من خلال وقائع حدثت أثناء منافسات بطولة الرابطة عام 2019 في مدينة شنغهاي الصينية.
ونفى زفيريف ( 24 عاما) قيامه بذلك في أكثر من مناسبة، مرحبا ببدء التحقيق.
وقال جاودينزي: لقد أحضرنا طرفا ثالثا في الأمر، يتمتع بالخبرة في تلك الأمور وذلك لمساعدتنا في التحقيق.
وأضاف: لا يمكنني حتى الآن التعليق على تفاصيل التحقيق، لكن ما يمكنني قوله إننا سنكشف عن المزيد من المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.
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