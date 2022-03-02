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رياضيو روسيا يمكنهم المشاركة في بارالمبياد بكين "مستقلين"

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بارالمبياد بكين
بارالمبياد بكين

رياضيو روسيا يمكنهم المشاركة في بارالمبياد بكين "مستقلين"

د ب أ

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أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية يوم الأربعاء أن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا يمكنهم المشاركة في بارالمبياد بكين 2022 الشتوية كرياضيين مستقلين، وذلك رغم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت بمنع رياضيي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة، لكن اللجنة البارالمبية سمحت "بمشاركتهم تحت العلم البارالمبي" في الدورة البارالمبية الشتوية المقررة في بكين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى 13 مارس الجاري.

وأوضحت اللجنة البارالمبية الدولية أن اجتماعا استثنائيا سيقام هذا العام :للتصويت على ما إذا كان يجب إدراج الامتثال للهدنة الأولمبية ضمن متطلبات العضوية، وكذلك التصويت على الاختيار ما بين تعليق العضوية أو إلغائها بالنسبة للجنتين البارالمبيتين الروسية والبيلاروسية.

كذلك أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية أنها لن تقيم أي منافسات في روسيا أو بيلاروس "حتى إشعار آخر".

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