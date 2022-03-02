غوارديولا: على زينتشنكو مواصلة اللعب

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المدافع أولكسندر زينتشنكو مر بفترة صعبة للغاية عقب الهجوم الروسي على بلاده لكن مواصلة اللعب كان أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما.



وجلس زينتشنكو وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء ولم يلعب في انتصار سيتي 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع لكنه عاد لقيادة الفريق في الفوز 2-صفر يوم الثلاثاء على ملعب بيتربره بعد أن سلمه القائد الأساسي فرناندينيو شارة القيادة.



وقال غوارديولا لشبكة آي.تي.في سبورت قبل المباراة: قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف.



وتابع: نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده.

وأضاف: لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن.



واختتم: مواصلة اللعب أفضل طريقة له. وصلنا إلى الدور التالي وكانت ليلة رائعة ونعرف مدى صعوبة المباريات خارج الأرض في كأس الاتحاد الإنجليزي.