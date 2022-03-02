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لاعب إيفرتون الأوكراني ينتقد اللاعبين الروس بسبب "صمتهم"

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إيفرتون
اللاعب بقميص إيفرتون

لاعب إيفرتون الأوكراني ينتقد اللاعبين الروس بسبب "صمتهم"

ليفربول - د ب أ

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وجه فيتالي ميكولينكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم انتقادات لأرتيم دزيوبا قائد المنتخب الروسي وزملائه في المنتخب بسبب صمتهم إزاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان المدافع الأوكراني ميكولينكو، الذي انضم إلى إيفرتون من دينامو كييف الأوكرانيي في يناير الماضي، قد عانق مواطنه أولكسندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي قبل بدء مباراة الفريقين مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي ينصب فيه تركيز عالم كرة القدم على الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.

ولكن رغم الدعم المتزايد لأوكرانيا، أبدى ميكولينكو حالة من الغضب إزاء عدم مشاركة لاعبي المنتخب الروسي في هذا الدعم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال ميكولينكو "22 عاما" عبر تطبيق "إنستغرام" :"في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت مع زملائك في فريق كرة القدم، هناك مدنيون سلميون يُقتلون في أوكرانيا."

وجاءت تصريحات ميكولينكو بعد يوم واحد من قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

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