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"لماذا تتفرجون مثل الحمقى؟".. يارمولنكو يلوم اللاعبين الروس

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يارمولينكو
لاعب وست هام يارمولينكو

"لماذا تتفرجون مثل الحمقى؟".. يارمولنكو يلوم اللاعبين الروس

لندن - فرانس برس

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"لدي سؤال للاعبي المنتخب الروسي: يا رفاق، لماذا تتفرجون مثل الحمقى ولا تقولون شيئاً؟"، هكذا توجه لاعب كرة القدم الأوكراني أندري يارمولنكو بحدة لنظرائه الروس على موقع إنستغرام في أعقاب الهجوم على بلاده أوكرانيا.

ونشر مهاجم نادي وست هام الإنجليزي، صاحب 44 هدفاً في 107 مباريات دولية مع أوكرانيا، فيديو في حسابه على إنستغرام يوم الثلاثاء يلوم فيه الرياضيين على صمتهم وتقاعسهم.

قال اللاعب البالغ 32 عاماً: في بلدي، يقتلون الناس، النساء، الأمهات، أولادنا. لكنكم لا تقولون شيئاً، لا تصدرون أي تعليق...".

وأردف: إذن أيها الشبان، لديكم تأثير على الناس، أظهروا ذلك، أتوسل اليكم. إنها لحظات إظهار (رجولكتم) في الحياة الواقعية.

وكان نادي شرق لندن أراح لاعبه بعد الهجوم الروسي على بلاده. قال مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الخامس والعشرين من فبراير بعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا "تحدثت إليه وكان مستاءً. نأمل أن تكون عائلته بخير".

وُلد يارمولنكو في روسيا لوالدين أوكرانيين عادا إلى بلدهما عندما كان طفلاً.

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