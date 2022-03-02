منذ 2489 يومًا.. 4 شهدوا فوز النصر على الهلال ذهابًا وإيابًا

شهد 4 لاعبين حاليين من كلا الفريقين الفوز الأخير للنصر على الهلال ذهابًا وإيابًا خلال موسم واحد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقق هذا خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب موسم 2014-2015 في مايو 2015 وتحديدًا منذ 2489 يومًا.

ويلتقي الفريقان يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 23 على ملعب "مرسول بارك"، ويسعى كل منهما لاقتناص النقاط الثلاث للحاق باتحاد جدة متصدر الترتيب.

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وفاز النصر على جاره خلال مباراة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين نظيفين سجلهما الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي تاليسكا، ويطمح أصفر الرياض للفوز يوم الخميس لتكرار ما حدث موسم 2014-2015 الذي شهد آخر فوز للنصر على الهلال ذهابًا وإيابًا بالدوري.

وجمع الأسبوع 12 الفريقين في ديسمبر 2014 على ملعب الملك فهد الدولي، خلال المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف سجله السهلاوي من ركلة جزاء، وكرر الفريق الفوز إيابًا بالجولة 25 بذات النتيجة وعن طريق السهلاوي أيضًا.

وتواجد كل من عبد الله مادو من النصر على دكة البدلاء في مباراة الإياب، بينما بدأ محمد جحفلي وسلمان الفرج وسالم الدوسري المباراة من الجانب الآخر، وشهد اللقاء 3 بطاقات حمراء لجحفلي والدوسري وسعود كريري.

وكانت قائمة الهلال في ذلك الموسم تضم أيضًا ياسر الشهراني وعبد الله عطيف لكن الثنائي كان خارج قائمة المباراة.

ويريد الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو أن يكون المدرب الأول الذي يكرر فوزه على الهلال في الدوري منذ الأوروغوياني خورخي دا سيلفا الذي توّج بلقب المسابقة المحلية مع الفريق ذلك الموسم.