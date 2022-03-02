هجوم دياز أمام النصر في الدوري.. 2.5 هدف في المباراة

يمتاز المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال بسجل هجومي قوي أمام النصر في مباريات الدوري، إذ سجل لاعبو الهلال خلال قيادته 10 أهداف في 4 مباريات بمعدل هدفين ونصف في كل مباراة.

ويخوض دياز الديربي الأول له في الدوري أمام النصر خلال ولايته الثانية يوم الخميس، والخامس تحت قيادته مع الهلال، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل مرتين سابقتين.

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واستطاع لاعبو الهلال هز شباك النصر في الدوري 10 مرات، كان لعمر خربين نصيب الأسد منها بثلاثية، بينما سجل كارلوس إدواردو هدفين، وأحرز أشرف بن شرقي وميليسي وسالم الدوسري ونواف العابد ومحمد البريك النصف الآخر من الأهداف.

وبدأ دياز مبارياته بالدوري أمام النصر بتعادل لهدف لمثله في الأسبوع 13 من موسم 2016-2017، تقدم البريك للهلال وتعادل توماسوف للنصر.

وشهدت مباراة الإياب الخماسية الشهيرة في ديربي الرياض والتي جاءت بأقدام عمر خربين "هاتريك" وكارلوس إدواردو ونواف العابد وسجل توماسوف هدف النصر الوحيد.

وفي الموسم التالي 2017-2018 فاز الهلال في الذهاب بهدفين حملا توقيع سالم الدوسري وكارلوس إدواردو فيما سجل السهلاوي هدف النصر، وفصل التعادل بين الفريقين إيابًا بهدفين لمثلهما، سجلهما بن شرقي وميليسي بالقميص الأزرق، ومحمد فوزير وجونيو كابانانغا بالقميص الأصفر.

أما في جميع البطولات، فقد لعب دياز 7 مباريات ضد النصر، شهدت تسجيل 14 هدفًا هلاليًا بمعدل هدفين في كل لقاء.