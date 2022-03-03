اتحاد جدة يحكم قبضته على الصدارة بفوز صعب على ضمك

سجل الاتحاد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-1 على ضمك يوم الخميس ويقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الغائب منذ 2009.
وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 75 ليسجل فهد المولد بتسديدة من زاوية ضيقة.
وضاعف عبد الرحمن العبود النتيجة بعد أربع دقائق من متابعة لتمريرة رومارينيو العرضية.
وقلص إيميليو زيلايا الفارق لضمك في الوقت المحتسب بدل الضائع. وشهدت الدقائق الأخيرة توترا ليقرر الحكم طرد العبود من الاتحاد ومازن أبو شرارة من ضمك.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة متقدما بعشر نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي يخوض قمة أمام الهلال، صاحب المركز الرابع يوم الخميس.
وتوقف رصيد ضمك عند 36 نقطة بالمركز الخامس.
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