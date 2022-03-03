السعودية تستضيف دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس أن السعودية ستستضيف مباريات جميع مجموعات غرب آسيا الخمس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم.



وستستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي حامل اللقب إلى جانب استقلال دوشنبه القادم من تركمانستان والريان القطري وفريق سيصعد من التصفيات.



وفي الرياض أيضا ستقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.



وستقام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كلا من فولاد الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وأهال القادم من تركمانستان في مدينة جدة.



أما مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كلا من سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي إضافة إلى فريق سيصعد من التصفيات فستقام في مدينة بريدة.



وستستضيف الدمام الواقعة في شرق السعودية مباريات المجموعة الخامسة التي تضم السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني وفريقا سيصعد من التصفيات.



ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في غرب آسيا في السابع من أبريل المقبل وسيتأهل الفائزون في المجموعات الخمس إلى دور 16 إلى جانب أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني.



وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا الخمس في تايلاند وفيتنام وماليزيا بداية من 15 أبريل المقبل.

مادة اعلانية