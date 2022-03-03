روسيا تدين استبعادها من البارالمبياد الشتوية.."أمر مخزِ"

وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قرار استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من دورة الألعاب الباراليمبية الشتوية التي تنطلق يوم الجمعة في بكين، بأنه "مخز".

وقال بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية: الوضع بالتأكيد شنيع، هذا بالطبع أمر مخز للجنة الباراليمبية الدولية، حيث لا أجد كلمات أخرى لوصف الأمر.

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وأضاف: نحن ندين بالتأكيد اللجنة الباراليمبية الدولية على هذا القرار.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تراجع سريع للجنة الباراليمبية الدولية عن القرار الذي اتخذته قبل 24 ساعة بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في الباراليمبياد كرياضيين محايدين، رغم الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، والذي تم جزئيا من أراضي بيلاروس .

وأكدت اللجنة الباراليمبية الدولية أنها قررت "رفض تسجيل مشاركة" الرياضيين من اللجنة الباراليمبية الروسية واللجنة الباراليمبية البيلاروسية، بعد أن هددت دول ورياضيون أخرون بعدم المشاركة، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرض مصير الدورة الباراليمبية في بكين للخطر