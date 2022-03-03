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فورمولا 1 تفسخ عقدها نهائياً مع مروج جائزة روسيا الكبرى

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فورمولا 1
إحدى سباقات فورمولا 1

فورمولا 1 تفسخ عقدها نهائياً مع مروج جائزة روسيا الكبرى

موسكو - رويترز

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أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد، الخميس، فسخ العقد نهائياً الذي يربطه مع مروج جائزة روسيا الكبرى، على خلفية الهجوم على أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.

وقال مروج الفئة الأولى، فورمولا وان، إنه "بات بإمكان الفورمولا واحد التأكيد إنها وضعت حداً للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل".

وكان المشرفون على البطولة أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك عام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورغ على شرف الاستضافة بدءًا من عام 2023.

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