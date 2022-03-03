قواعد جديدة تسمح لديوكوفيتش بالمشاركة في رولان غاروس

تلقت أمال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، دفعة كبيرة مع أنباء بشأن تعليق فرنسا لتصريح التطعيم هذا الشهر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وزير الرياضة الفرنسي أعلن في يناير الماضي، أن جميع الرياضيين سيكونون بحاجة إلى التطعيم من أجل دخول الأراضي الفرنسية والمنافسة، مما تسبب في شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس".
ولكن مع انحسار موجة فيروس كورونا المستجد الأخيرة، أعلن جان كاستكس رئيس الوزراء عن نهاية القيود الحالية يوم 14 مارس.
وقال كاستكس: الوضع يتحسن بفضل مجهوداتنا، وقد تم استيفاء شروط المرحلة الجديدة من تخفيف القيود، اعتبارا من 14 مارس، وسيتم تعليق تطبيق التصريح الخاص بالتطعيم.
ويعني ذلك أن ديوكوفيتش، والذي كان الوحيد الذي لم يحصل على اللقاح من بين 100 لاعب في التصنيف الأعلى للاعبي التنس، يمكنه اللعب في بطولة "مونت كارلو للأساتذة " التي تنطلق في العاشر من أبريل المقبل، والتي ربما تكون بطولته المقبلة.
وشارك ديوكوفيتش، الذي حل محله في المركز الأول في التصنيف العالمي الروسي دانييل ميدفيديف هذا الشهر، في البطولة الأولى له في العام الجاري في دبي الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال غير قادر في الوقت الحالي على دخول الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في بطولة "إنديانا ويلز" وميامي هذا الشهر.
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