كومان يفتح النار على لابورتا: لماذا رحل ميسي؟

هاجم الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني رئيس النادي خوان لابورتا، متعجبًا من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومتهمًا إياه بأنه لم يمنحه الوقت للنجاح مثلما فعل مع تشافي هيرنانديز المدرب الحالي للفريق.

وتحدث كومان للمرة الأولى بعد إقالته من تدريب برشلونة أكتوبر الماضي لصحفية "Algemeen Dagblad" الهولندية قائلًا: لن تراني في كامب نو لفترة، لا أستطيع فعل ذلك، مع هذا الرئيس لا يمكنني التصرف كأن شيئًا لم يحدث.

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وتابع: إدارة لابورتا لم تمنحي الوقت والصبر اللذان منحاه لتشافي، لقد كنت أعمل في ظل ظروف صعبة من إصابات الاعبين، الآن بيدري عاد مع ديمبلي، يمكنك أن ترى أن كل شيء عاد لمكانه.

وبسؤاله عن رحيل ميسي أجاب كومان: بناء على إصرار الإدارة، وافقت على رحيل بعض اللاعبين لتصحيح الأوضاع المالية، لكن بعد ذلك حينما ترى أنهم اشتروا لاعب بـ55 مليون يورو (فيران توريس) عقب فترة وجيزة من ترك ميسي يرحل، حينها تتساءل إذا كان هناك شيء آخر يحدث، لماذا كان يجب على ميسي الرحيل؟

وأردف: لابورتا أخبرني مرات عديدة بأنه غير مقتنع بتشافي بسبب قلة خبرته، لكنني شعرت أيضًا بأنني لست مدربه المفضل، بعد الانتخابات لم أشعر بانسجام بيننا، الدعم من الإدارة كان ينقصني.

واختتم حديثه: لم يهمني المال، كنت أود النجاح مع برشلونة بشدة، أدركت أنني لا أروق للابورتا لأنه لم يكن الرئيس الذي تعاقد معي.

ولم يقد كومان أي فريق آخر بعد رحيله من برشلونة مؤكدًا أنه احتاج لبعض الوقت من الراحة وأنه سيناقش مع وكيل أعماله العروض التي ستأتي في الصيف المقبل.