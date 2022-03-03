منع مشاركة روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية

أكدت اللجنة البارالمبية الدولية يوم الخميس أنها قررت منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين بسبب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.



وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من منح اللجنة البارالمبية الدولية رياضيي البلدين الضوء الأخضر للمشاركة في الدورة كمستقلين تنفيذا للوائها إلى جانب أن الرياضيين أنفسهم غير مشاركين في الهجوم الروسي لأوكرانيا المجاورة.



وأضافت اللجنة في بيان: بعد اجتماع عقد لهذا الغرض قرر مجلس إدارة اللجنة رفض مشاركة الرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022.



وجاء في البيان أيضا "وهذا يعني إن الرياضيين البارالمبيين القادمين من هاتين الدولتين لن يسمح لهم بالمشاركة في الألعاب التي تنطلق في الرابع من مارس 2022.



"الأمر الواضح هو أن الوضع الآخذ في التصاعد وضعنا في موقف فريد من نوعه وغير متوقع قبيل انطلاق الألعاب".



وجاء الموقف الجديد للجنة الدولية بعد أن أغضب قرار الموافقة على مشاركة رياضيي البلدين كمستقلين الكثير من الدول واللجان البارالمبية التي هددت بالانسحاب من الدورة إن لم ترجع اللجنة البارالمبية الدولية عن قرارها الخاص بالسماح بمشاركة رياضيي هذين البلدين.



وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية إن الكثير من الدول واللجان البارالمبية الوطنية "أبلغونا أن هذا القرار سيكون له تبعات ونتائج خطيرة على الألعاب إن لم نعيد النظر فيه".



ووصلت بالفعل البعثة البارالمبية الروسية التي تضم 71 شخصا إلى بكين ووصلت أيضا بعثة روسيا البيضاء المكونة من 12 شخصا.

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