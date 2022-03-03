وكيله: فيتوريا لن يدرب الزمالك

نفى وكيل أعمال البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق وجود أي مفاوضات بينه وبين الزمالك المصري لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد استغنى عن خدمات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارة الفريق من الوداد المغربي خلال الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

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وصرّح نديم محمود لـ "العربية.نت" قائلًا: لم يفاوض فيتوريا أحد من الزمالك، لم يصلني أي عرض رسمي أو مفاوضات شفهية سواء لي أو لموكّلي.

وتابع: تصلني الكثير من الرسائل حول الفريق لكن كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات، وجهة فيتوريا المقبلة ستكون في أوروبا.

وقاد فيتوريا البرتغاليين بنفيكا وفيتوريا غيماريش سابقًا، لكن سبارتاك موسكو الروسي كان آخر محطاته التدريبية.

وفي المنقطة العربية درب البرتغالي البالغ من العمر 51 عامًا النصر بين يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020، وفاز مع أصفر الرياض ببطولتي الدوري والسوبر.