"يويفا": مؤيدو "سوبر ليغ" يستغلون حرب أوكرانيا

كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن داعمي بطولة دوري السوبر الأوروبي "يجب أن يعيشوا في عالم موازٍ"، وسط تقارير تفيد بأن أندية يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة تتطلع لإحياء المشروع، بعد مرور عام تقريبًا على محاولة إطلاق فكرة المنافسة الانفصالية.

تم الإعلان عن مشروع إقامة بطولة دوري السوبر في 18 أبريل من العام الماضي، قبل أن تعلن 9 فرق من الأندية الـ12 المؤسسة للمسابقة تحركها للتخلي عن تلك الفكرة بعد ذلك، خاصة عقب ردود الفعل العنيفة والانتقادات القاسية، التي تم توجيهها ضد هذا المشروع من جانب جميع الأوساط الكروية في العالم.

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رغم ذلك، لا تزال أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي ملتزمين بالمشروع، حيث ذكرت تقارير أن أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس حريص على إطلاق اقتراح جديد.

وفي سياق حديثه خلال حضوره إحدى الفعاليات المرتبطة بكرة القدم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور أنيلي، وجه رئيس تشيفرين انتقادات إلى مالكي الأندية لمناقشة عودة المسابقة المثيرة للجدل أثناء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووجه تشيفرين حديثه لمالكي الأندية، حيث قال: إنهم أطلقوا أولاً الفكرة الهراء في خضم جائحة. الآن نسمع أنهم يشنون حربًا أخرى. يجب أن يعيشوا في عالم مواز.

وسبق أن وصف تشيفرين كلا من أنيلي ورئيسي العملاقين الإسبانيين فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا بأنهم "غير مؤهلين" واتهمهم بمحاولة "قتل كرة القدم".