أبها يعود للانتصارات على حساب الطائي

استعاد أبها توازنه بعد هزيمتين وتغلب 1-صفر على الطائي ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وسجل الصربي أوروش ماتيتش هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.



وعزز أبها موقعه في المركز السادس برصيد 31 نقطة من 23 مباراة مقابل 26 نقطة للطائي في المركز العاشر.



ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب ولديه 54 نقطة بفارق عشر نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

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