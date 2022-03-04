الزمالك يعيد المدرب المخضرم فيريرا لخلافة كارتيرون

‬‬أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة عن عودة البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.



وقاد فيريرا (75 عاما)، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.



وترك كارتيرون المنصب بالتراضي يوم الاثنين عقب الخسارة 3-1 من الوداد البيضاوي في المغرب ليتعقد موقف الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو نشره موقع النادي على الإنترنت إنه تم الاتفاق على عقد لمدة عام ونصف مع فيريرا.



ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.



وساعد الزمالك في استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غياب 11 عاما كما فاز بكأس مصر على حساب الغريم الأهلي ووصل للدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الأفريقي خلال أقل من عام.



وواصل نجاحاته في قطر مع السد ليتوج معه بالدوري وثلاث كؤوس محلية قبل ترك القيادة للاعبه السابق تشابي هرنانديز في 2019.



وكانت آخر تجاربه في البرازيل مع سانتوس وبوافيستا.



وفاز الزمالك 3-2 على فيوتشر في الوقت القاتل يوم الأربعاء بالدوري تحت قيادة المدرب المؤقت أسامة نبيه الذي سيعمل مساعدا لفيريرا. ويحتل المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي.



وجمع الزمالك نقطتين فقط من ثلاث مباريات بمجموعته بدوري الأبطال ليحتل المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف بترو أتليتيكو الأنغولي وأربع نقاط عن الوداد.

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