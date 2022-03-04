رانغنيك: مانشستر يونايتد يحتاج أن يصبح مثل سيتي

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة إن غريمه مانشستر سيتي لديه هوية واضحة تساعده على النجاح ويتعين على فريقه أن يملك هيكلا مماثلا للتطور في العامين المقبلين.

وفاز سيتي بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تولى بيب غوارديولا تدريب النادي في 2016 ويمضي في طريقه للفوز باللقب للمرة الرابعة حيث يتفوق بست نقاط في الصدارة بينما لم يفز يونايتد باللقب منذ 2013.



وقال رانغنيك للصحفيين قبل مباراة قمة مانشستر يوم الأحد في ملعب الاتحاد: غوارديولا لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريد أن يلعب بها. هذه الفكرة هي العنوان الرئيسي لكل ما يحدث في النادي من تعاقدات وغيرها من الأمور.



"هذا هو السر وراء نجاحهم. لديهم هوية مؤسسية واضحة ترشدهم في كل تحرك".



"هذا ما تشترك فيه جميع الأندية الكبرى في أوروبا وهو شيء نحتاج إلى تطويره في مانشستر يونايتد في العامين المقبلين". ويحتل يونايتد المركز الرابع بفارق 19 نقطة خلف سيتي.



وقال رانغنيك، الذي واجه غوارديولا من قبل في الدوري الألماني، إن المدرب الإسباني ويورغن كلوب مدرب ليفربول "من أفضل المدربين في أوروبا".



وأضاف رانغنيك: نعلم أننا سنواجه أحد إن لم يكن أفضل فريق في العالم. تطور بشكل رائع منذ وصول بيب.



"الشيء نفسه حدث في بايرن ميونيخ وبرشلونة، نعرف كل شيء عن كل منهما. سيتعلق الأمر بالكثير من الانضباط التكتيكي والعمل الدفاعي، واستغلال فرصنا".



وقال رانغنيك إن المهاجم إدينسون كافاني القادم من أوروغواي قد يعود إلى الفريق بعد التعافي من مشكلة في الفخذ بينما تطرق أيضا إلى تحسن مستوى ماركوس راشفورد.



وأحرز راشفورد 21 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف في الصيف.



وقال رانغنيك: هناك بعض الأشياء التي حدثت في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية لم يكن من الممكن أن يتوقعها أحد.



"ماركوس يملك موهبة كبيرة. يملك السرعة والقوة البدنية وكل ما يحتاجه أي مهاجم في كرة القدم الحديثة".

