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متسابق دراجات يغير جنسيته من الروسية إلى الفرنسية ليستكمل مسيرته

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Pavel-Sivakov
بافل سيفاكوف

متسابق دراجات يغير جنسيته من الروسية إلى الفرنسية ليستكمل مسيرته

باريس - رويترز

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‭ ‬أعلن الاتحاد الدولي للدراجات يوم الجمعة أنه أعطى الإذن إلى بافل سيفاكوف متسابق فريق إنيوس جرينادييرز بتغيير جنسيته من الروسية إلى الفرنسية.

وولد سيفاكوف في إيطاليا لأبوين روسيين مارسا رياضة الدراجات أيضا وانتقل إلى فرنسا عندما كان عمره عاما واحدا.

وقال فريق غرينادييرز إنه تم إبلاغ اتحاد الدراجات في البلدين ويستطيع سيفاكوف الآن التنافس تحت العلم الفرنسي في البطولات العالمية والأولمبية.

وقال سيفاكوف في بيان: فرنسا هي المكان الذي نشأت فيه وتعلمت فيه، وحيث وقعت في حب دراجتي التي دفعتني إلى التسابق. أشعر وكأنني في وطن".

وأكد سيفاكوف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه عملية خاصة للقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين، دفعه إلى التعجيل بتغيير جنسيته.

وأردف سيفاكوف: أردت أن أصبح مواطنا فرنسيا منذ فترة وقدمت الطلب إلى الاتحاد الدولي للدراجات، لكن بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا في الوقت الحالي، أردت الإسراع في هذه العملية.

"قلبي مع الشعب الأوكراني. مثل معظم الناس في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، أتمنى الوصول لاتفاق سلام ووضع حد سريع للمعاناة التي تحدث في أوكرانيا".

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