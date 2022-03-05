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الأوروغوياني سيبولدي مدرباً لأهلي جدة حتى نهاية الموسم

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سيبولدي
روبرت سيبولدي

الأوروغوياني سيبولدي مدرباً لأهلي جدة حتى نهاية الموسم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أهلي جدة عن تولي المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأنهى الأهلي عقد المدرب بيسنيك هاسي عقب الخسارة من الاتفاق بهدف نظيف يوم الجمعة.

وتولى سيبولدي تدريب فرق سانتوس لاغونا ودورادوس وكروز آزول وتيخوانا وفيراكروز في المكسيك، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي موسم 2017-2018.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.

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