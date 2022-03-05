الأوروغوياني سيبولدي مدرباً لأهلي جدة حتى نهاية الموسم

أعلن أهلي جدة عن تولي المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأنهى الأهلي عقد المدرب بيسنيك هاسي عقب الخسارة من الاتفاق بهدف نظيف يوم الجمعة.
مادة اعلانية
وتولى سيبولدي تدريب فرق سانتوس لاغونا ودورادوس وكروز آزول وتيخوانا وفيراكروز في المكسيك، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي موسم 2017-2018.
ويحتل الأهلي المركز الـ11 في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.
اقرأ أيضاً
-
إقالة هاسي من تدريب أهلي جدةأعلن نادي الأهلي عن إلغاء عقد مدربه الألباني بيسنيك هاسي وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهير الفريق.وتعرض الأهلي للخسارة يوم الجمعة أمام ... رياضة سعودية
-
الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم الأهلي في معركة البقاءتغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل نعيم السليتي هدف المباراة الوحيد ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية