الروسي مازبين "خائب الأمل" بعد فسخ عقده من فريق هاس لفورمولا-1

أبدى السائق الروسي نيكيتا مازبين "خيبة أمل شديدة" إزاء قرار فريق هاس لسباقات سيارات فورمولا-1 بفسخ التعاقد معه، وذلك في ظل أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال مازبين في بيان نشره عبر تطبيق "إنستغرام": شعرت بخيبة أمل شديدة لسماع أن عقدي في فورمولا-1 جرى فسخه.
وأضاف: رغم أنني أتفهم الصعوبات، فإن قرار اتحاد فيا (الاتحاد الدولي لسباقات السيارات) وكذلك رغبتي المستمرة في تقبل الشروط المقترحة من أجل الاستمرار في المنافسة، جرى تجاهلهما تماما ولم يجر اتباع أي نهج في هذه الخطوة أحادية الجانب.
وتابع: إلى أولئك الذين حاولوا تفهم الوضع، شكرا جزيلا لكم. أنا ممتن للوقت الذي قضيته في فورمولا-1 ،وأتمنى أن يكون بوسعنا جميعا التواجد سويا من جديد في أوقات أفضل.
كان فريق هاس قد أعلن في وقت سابق اليوم، الانفصال الفوري عن مازبين في ظل أزمة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
كذلك أعلن فريق هاس، أنه فسخ تعاقده مع شركة "أورالكالي" الروسية، الراعي الرئيسي للفريق، والتي يمتلك فيها دميتري مازبين، والد السائق، حصة كبيرة.
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