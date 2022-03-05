تشيلسي يكتسح بيرنلي برباعية نظيفة

عزز فريق تشيلسي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه بيرنلي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد 1 - صفر، وأستون فيلا على ساوثهامبتون 4 - صفر، وبرينتفورد على نوريتش 3 - 1، وكريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 - صفر.

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وسجل أهداف تشيلسي رييس جيمس في الدقيقة 47 وكاي هافيرتز (هدفين) في الدقيقتين 52 و55 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 69.

ورفع تشيلسي رصيده على 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.