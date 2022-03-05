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توخيل ينتقد هتاف مشجعي تشيلسي لأبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا

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تشيلسي
لحظة دعم أوكرانيا في مباراة تشيلسي

توخيل ينتقد هتاف مشجعي تشيلسي لأبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا

لندن - رويترز

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انتقد الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشلسي جماهير الفريق الإنجليزي الذين هتفوا باسم مالك النادي رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش خلال دقيقة التصفيق المخصصة للتضامن مع الشعب الأوكراني، خلال مواجهة بيرنلي يوم السبت.

وقال توخيل بعد المباراة التي فاز فيها تشلسي برباعية نظيفة: لم يكن الوقت المناسب للقيام بذلك. إذا أردنا إظهار تضامننا، نفعل ذلك معاً.

وفيما قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إظهار التضامن دعماً للشعب الأوكراني في أعقاب الهجوم الروسي للبلاد، خلال المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، استغل مشجعو تشلسي لحظة التصفيق قبيل انطلاق المباراة لترديد اسم أبراموفيتش.

وقال توخيل: عندما يموت شخص مهم من نادينا أو من نادٍ آخر للأسف، نخصص دقيقة لتكريمه. لم يكن الوقت مناسباً لتوجيه رسالة أخرى. كانت لحظة لإظهار الاحترام (...) كنا كنادٍ في حاجة إلى أن ينضم مشجعونا إلى تلك اللحظة من التصفيق.

وأضاف: أردنا أن نفعل ذلك لأوكرانيا وليس هناك رأي آخر في هذا الوضع. أفكارنا ودعمنا لهم ويجب أن نكون متضامنين.

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