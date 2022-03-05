روسيا توقف لاعبة كرة سلة أميركية بتهمة متعلقة بالمخدرات

أكدت روسيا يوم السبت أنها أوقفت امرأة أميركية، متوجة مرتين بذهبية كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بتهمة متعلقة بالمخدرات، مع تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن دائرة الجمارك الفدرالية الروسية أن عملية تفتيش لحقيبة يد تحملها مواطنة أميركية وصلت على متن رحلة جوية من نيويورك في فبراير "أكدت تواجد سجائر إلكترونية وسائل برائحة محدّدة".

مادة اعلانية

واكتشف أحد الخبراء أن السائل هو زيت القنب المخدّر بحسب البيان.

ولم يحدّد البيان هوية المرأة الموقوفة، لكنه قال إنها "عضو في الدوري الأميركي لكرة السلة، حاملة ذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب الأميركي".

وتواجه المرأة المحتجزة عقوبة محتملة بالسجن بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أضافت مصلحة الجمارك.

وتقضي العديد من لاعبات كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفات فترة التوقف في الدوري وهي تخوض البطولات الأوروبية، بما فيها الروسي والأوكراني.