روما يهزم أتالانتا ويقترب من المراكز المؤهلة أوروبياً

حقق روما فوزا ثمينا على أتالانتا 1-صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ليعزز آماله في حجز احدى البطاقات المؤهلة الى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل مهاجم روما الإنجليزي المعار إليه من تشلسي تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد في مرمى أتالانتا في الدقيقة 32 إثر تمريرة رائعة من نيكولو زانيولو.

مادة اعلانية

والهدف هو الثالث عشر لابراهام هذا الموسم في الدوري المحلي.

ورفع روما رصيده الى 47 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع اتالانتا الخامس الذي لعب مباراة اقل. كما بات فريق العاصمة على بعد 3 نقاط من يوفنتوس الرابع صاحب اخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا والذي يلعب في هذه المرحلة ضد سبيتسيا يوم الاحد.

وخاض اتالانتا المباراة في غياب مهاجميه الكولومبي دوفان زاباتا والسلوفيني جوزيب ايليتشيتش، في حين ارتأى مدربه جان بييرو غاسبيريني ابقاء المهاجمين الاخرين الكولومبي لويس كوريل والاوكراني رسلان مالينوفسكيي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وطرد الحكم لاعب وسط اتالانتا الهولندي مارتن دي رون لحصوله على بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع. قبل ان يلحق به صانع العاب روما الارميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ايضا.

وكان اودينيزي تغلب على سمبدوريا 2-1 في مباراة بين فريقين يحتلان مركزا متأخراً في الدوري، في حين يلعب لاحقاً كالياري مع لاتسيو.

