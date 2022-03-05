كلوب: لا أعلم إن كنت سأجدد عقدي مع ليفربول أم لا

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه ربما يمدد تعاقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء عقده الحالي في 2024 بشرط أن تتوفر لديه الطاقة للقيام بالمهمة.



وتولى الألماني كلوب (54 عاما) تدريب ليفربول في 2015 وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية الأسبوع الماضي.



وخلال حديث للصحفيين في الأسبوع الماضي وقبل الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس إنجلترا قال كلوب إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ليفربول أم لا.



وردا على سؤال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت قال كلوب إن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على "مستوى الطاقة الشخصية" لديه.



وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: أحب عملي لكني قلت غير مرة إنه لابد من وجود شيء آخر في العالم.



وأضاف: حاليا لدي طاقة كبيرة لكن لابد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة (في 2024 قبل البت في قرار التمديد).



وأردف كلوب قائلا: لا أشعر بقلق على مستقبلي وليس لدي خطة ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت.. لكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي وهذا ما نعمل عليه دائما.



وفاز ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر 11 مباراة خاضها في جميع المنافسات وسيسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ثلاث نقاط بالفوز على ضيفه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

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