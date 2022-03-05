كونتي: حل مشكلات توتنهام يتطلب وقتاً

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أنه من الصعب التوصل لحلول سريعة تؤدي إلى استقرار مستوى أداء الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تذبذب الأداء في الأعوام الأخيرة.
وتولى كونتي المسؤولية في نوفمبر الماضي وطلب منه مسؤولو النادي إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب بعد صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 لكنه الآن تراجع ويواجه صعوبة في الحصول على مكان في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.
وخسر النادي اللندني خمس مرات في آخر ثماني مباريات خاضها في جميع المنافسات وخرج من كأس إنجلترا بعد الهزيمة أمام فريق الدرجة الثانية ميدلسبره الثلاثاء الماضي.
وقال كونتي للصحافيين يوم الجمعة قبل مباراة فريقه المقبلة في الدوري أمام إيفرتون يوم الاثنين: مستوى توتنهام يرتفع ثم ينخفض، وحتى تصبح فريقا قويا يمكنه المنافسة على شيء كبير يتعين أولا تحقيق الاستقرار (في مستوى الأداء).
"وتحقيق هذا والخروج من هذا الوضع المستمر منذ سنوات كثيرة في توتنهام ليس سهلا".
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: من المستحيل تحقيق هذا خلال وقت قصير، ليس فقط بالنسبة لي بل بالنسبة لأي مدرب أو مدير فني فهو لن يتمكن من تغيير الوضع سريعا.
وطالب كونتي الطاقم الطبي لناديه بالكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بإصابة لاعب الوسط أوليفر سكيب (21 عاما) الذي لم يشارك في أي مباراة للفريق منذ يناير الماضي.
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