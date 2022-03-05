لاعب تنس أوكراني: اسمي على قوائم الجيش الروسي

أكد لاعب التنس الأوكراني السابق سيرجي ستاخوفسكي أنه "واثق تماما" من تواجده على قوائم أهداف الجيش الروسي، بعد أن ترك عائلته وحمل السلاح دفاعا عن بلاده.

وعاد ستاخوفسكي (36 عاما) إلى كييف للانضمام إلى المقاومة المسلحة في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

مادة اعلانية

ونقلت وكالة أنباء "ستاتس بيرفورم" عن ستاخوفسكي قوله يوم السبت: عليك أن تشعر بالفزع ، أعني أنك إذا لم تشعر بالفزع فإنك تكون غبيا في اعتقادي، ثم عليك أن تحسب كل الظروف وكل ما قد ينتج عنها.

وأضاف: واثق تماما من تواجدي على قائمة للجيش الروسي أيضا، روسيا دولة ديكتاتورية ، إذا أظهرت المقاومة ، إذا أظهرت أنك لا تتفق مع ما يقومون به ، إذا أظهرت أنك لا تريد تواجدهم هنا ، فإنهم يطرحونك أرضا.

وأوضح: بالتأكيد الأمر مرعب، لكنه بغيض، يمكنني أن أشعر بالرعب في أي مكان في العالم، لكن هذا لن يغير أي شيء.

وأكد ستاخوفسكي: لدي ثلاثة أطفال يتوجب علي تربيتهم، والعناية بهم والتمتع معهم بعد نهاية مسيرتي ، وعوضا عن ذلك أنا أتواجد الآن هنا في كييف وأحمل سلاحا ، محاولا إثبات نقطة ما وهي أن روسيا تقوم بالشيء الخاطئ.