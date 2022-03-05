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ليفربول يواصل ملاحقة سيتي بفوز صعب على وست هام

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ليفربول
رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني

ليفربول يواصل ملاحقة سيتي بفوز صعب على وست هام

ليفربول - د ب أ

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واصل فريق ليفربول مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه وست هام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، في المقابل توقف رصيد ويستهام عند 45 نقطة في المركز الخامس.

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