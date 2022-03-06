إريكسن: الأمور تصبح أسهل بمرور الوقت

أكد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن أن الأمور تصبح أسهل يوما بعد يوم، وذلك عقب تسجيل ظهوره الأول كأساسي مع فريقه الجديد برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إريكسن مشاركته الأولى من البداية، منذ تعرضه لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في يورو 2020، ونفذ ركلة ركنية في الدقيقة 32 حولها توني إلى هدف السبق لبرنتفورد خلال المباراة التي فاز فيها الفريق يوم السبت على مضيفه نوريتش سيتي 3-1.

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وقال إريكسن الذي خاض المباراة بأكملها على ملعب كارو رود ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أعتقد أنه شعور جيد للغاية خاصة وأن مشاركتي تزامنت مع تحقيق الفوز، سعيد للغاية وممتن لعودتي إلى اللعب على مدار 90 دقيقة لأنه مر وقت طويل، لكن الأمور سارت بشكل جيد للغاية.

وأضاف: المدرب توماس فرانك سألني إذا كان بإمكاني اللعب طوال 90 دقيقة وقلت بالنسبة لي لا توجد مشكلة، أشعر بأنني في حالة جيدة ، كنت أتدرب بمنتهى القوة وكنت أشارك مع الفريق لعدة أسابيع في محاولة للاعتياد على النظام المطبق هنا حول طريقة اللعب التي ننتهجها.

وأشار النجم الدنماركي: الأمور تصبح أسهل كل يوم ، وخوض مباراة بأكملها أمر يساعد حقا ، على المستوى الشخصي بالنسبة لي كان الأمر يتعلق باستعادة لياقتي الكاملة وأن أتمكن من اللعب في أعلى المستويات مجددا ، ولنرى بعدها كيف ستسير الأمور.

وختم إريكسن بالقول: بالطبع أنا هنا من أجل مساعدة برنتفورد على البقاء وأن أعيد مسيرتي الكروية إلى مسارها.