الأهلي يستعيد بريقه إفريقيًا بفوز صعب على المريخ

استعاد فريق الأهلي المصري بريقه بعد تعادل وخسارة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا ومستحقا أمام المريخ السوداني حيث تغلب عليه 3 - 2 يوم السبت في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وعلى ملعب استاد السلام، تقدم الأهلي حامل اللقب، بهدفين سجلهما محمد شريف في الدقيقتين الثالثة و34 ثم رد المريخ بهدف للاعب توني إدجوماريغوي في الدقيقة 43 .

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وفي الشوط الثاني، تعادل المريخ بهدف سجله السماني الصاوي في الدقيقة 69 ثم جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 76، وسجله مصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من عمرو السولية.

وشهدت المباراة دعما جماهيريا مميزا للأهلي، بعد أن سمحت السلطات بحضور خمسة ألاف مشجع، وقد حقق الأهلي انتصاره الأول في المجموعة الأولى بعد أن تعادل مع الهلال السوداني سلبيا وخسر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صفر - 1 في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

أما المريخ، فقد تلقى الهزيمة الأولى بعد أن تعادل مع ماميلودي صن داونز سلبيا وفاز على الهلال 2 - 1 .

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى أربع نقاط متساويا مع المريخ السوداني، بينما يتصدر ماميلودي صن داونز المجموعة برصيد سبع نقاط ويتذيلها الهلال برصيد نقطة واحدة.