تبديلات تشافي تمنح برشلونة فوزاً صعباً على إلتشي

حطم برشلونة عناد مضيفه إلتشي، وواصل صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر - 1 إلى انتصار ثمين ومستحق 2 - 1، يوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز قادش 2 - صفر على ضيفه رايو فايكانو.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس في مبارياته الست الأخيرة، إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبادر إلتشي بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع فيديل شافيز في الدقيقة 44، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني بتفضل تبديلات مدربه تشافي هيرنانديز، عقب تسجيل البديلين فيران توريس وممفيس ديباي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين 60 و84 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأنهى إلتشي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88.

وباتت هذه هي المباراة الثامنة التي يتجنب خلالها برشلونة الخسارة في مختلف المسابقات، حيث ترجع خسارته الأخيرة إلى 20 يناير الماضي، عندما انهزم 2 - 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.