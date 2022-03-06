.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس المريخ: التحكيم ظلمنا أمام الأهلي

  • الخط
الأهلي المريخ
لقطة من المباراة

رئيس المريخ: التحكيم ظلمنا أمام الأهلي

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي المصري ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة 2-3.

وقال حازم مصطفى في تصريحات تليفزيونية يوم السبت إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، ولكن كانت هناك أخطاء قاتلة وراء الخسارة.

وأضاف: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي اليوم، الحكم قام بإنذار 4 لاعبين، كنت أتمنى وجود تقنية حكم الفيديو (فار) وأتعجب من عدم وجوده في مباريات دور المجموعات.

وأوضح: مباراتنا القادمة أمام الأهلي ستكون في مصر على استاد السلام، أطالب أن تكون عدد الجماهير السودانية أكثر من جماهير الأهلي، وهذا شرط إقامة المباراة في مصر خاصة أنها ستكون مباراتنا وليست مباراة الأهلي مثل اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟ هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟
اكتشف المزيد