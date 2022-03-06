لابورتا: لا توجد مفاوضات مع هالاند

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه لم يتفاوض مع بروسيا دورتموند الألماني بشأن ضم مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات رئيس النادي الكتالوني الذي قال فيها: في برشلونة، لم نتفاوض مع دورتموند حول اللاعب، إذا كنا نرغب بذلك سنتحدث إلى النادي الألماني مباشرة إذا سمحت الظروف بذلك.

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ونفى لابورتا حدوث اجتماع بين مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مع هالاند سابقًا لكنه أبعد نفسه عن الأمر قائلًا: هذا ليس من شأني، أنا أتحدث عن المفاوضات، لا يوجد حديث مع هالاند.

واختتم حديثه: نحن نعمل على ضم العديد من اللاعبين وفقًا لما يراه الطاقم التدريبي للفريق، وإذا أردنا ضم لاعب ما نتحدث مع ناديه، ليس مع اللاعب نفسه، لم نتفاوض مع هالاند.

وينتهي عقد المهاجم النرويجي مع فريقه عام 2024 ويمتلك شرطًا جزائيًا به يقدر بحوالي 80 مليون يورو.