هدف موراتا يعزز آمال يوفنتوس في المربع الذهبي

أحرز ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه سبيتسيا يوم الأحد وإحكام قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



وكاد يوفنتوس أن يتقدم بعد مرور ربع ساعة عبر أرتور ميلو وبعد ذلك بست دقائق حقق مراده عندما استغل اللاعب البرازيلي إبعاد إيفان بروفدل حارس سبيتسيا الكرة بشكل سيء ومررها إلى مانويل لوكاتيلي الذي هيأها لموراتا ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول.



وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فرصتين من إيمانويل جياسي وكيفن أجوديلو بعد الاستراحة.



وأهدر موراتا فرصة حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن يوفنتوس صمد ليحقق الانتصار.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع متقدما بست نقاط على أتلانتا خامس الترتيب والذي خاض 27 مباراة.

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